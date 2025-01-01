Все пункты пропуска на границе Польши и Беларуси прекратили работу

Варшава проигнорировала приглашение наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад-2025" и не оценила перенос маневров в сторону от Польши. Так прокомментировали в нашем МИДе решение республики полностью закрыть границу с Беларусью.

Все пункты пропуска прекратили работу в полночь. Премьер Дональд Туск обосновал эту меру угрозой, якобы исходящей от совместных учений Москвы и Минска. Минобороны Польши перебросит к границе 40 тысяч военных.

12 сентября по запросу Варшавы соберется Совбез ООН. На нем обсудят ситуацию с беспилотниками, обнаруженными ранее в небе над страной. Польские власти и их европейские партнеры бездоказательно обвиняют во вторжении Россию. Однако не все союзники по НАТО разделяют эту позицию. Так, президент США считает, что дроны могли залететь в Польшу по ошибке.