В России стартовали выборы. Более 5 тысяч кампаний разного уровня пройдут в 81-м регионе страны. Почти в половине из них можно будет голосовать в течение трех дней. Основной - 14 сентября.

Первыми участки открылись на Камчатке, там выбирают губернатора, затем в других областях Дальнего Востока, в Приволжье и Сибири. В 20-ти субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу утвердят депутаты по представлению президента. В 11-ти регионах проголосуют по кандидатурам депутатов в законодательные собрания, а в 25-ти состоятся муниципальные выборы.

В этот раз в 24-х субъектах доступно дистанционное электронное голосование, в приграничных регионах России приняты дополнительные меры безопасности. Всего на избирательных участках ждут около 55 миллионов человек.