Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Марс-интеллектуал сегодня готов выдать вам десяток новых идей – записывайте, пока не убежал! В этот день стоит попробовать то, что всегда откладывали.

Тельцы

Уран шепчет: "Добавь огонька в рутину". И правда, хватит ходить по одним и тем же маршрутам – загляните в новый ресторан, смените заставку на телефоне.

Близнецы

Звезды поддержат любые эксперименты с внешностью, ведь это день самовыражения! Главное – перестать ждать идеального момента, он уже наступил.

Раки

Уран требует неординарных шагов в личной жизни! Напишите первыми тому, кто нравится, или устройте свидание не в кафе, а, например, в планетарии.

Львы

Пора добавить в ваш дом ярких красок! Купите необычный постер, пересадите растения в стильные горшки. Даже рабочий стол может стать арт-объектом.

Девы

Долгожданное финансовое решение сегодня может стать началом больших перемен. Попробуйте подойти креативно к проектам, которые обещают выгоду.

Весы

Марс в вашем знаке сегодня в роли личного продюсера: ищет для вас новые и смелые варианты. Все верно, вам полезно выйти из привычного сценария.

Скорпионы

Запасайтесь блокнотами! Ваш мозг сегодня будет выдавать по десять идей в час. И это повод начать что-то новое: собственный проект или совместный челлендж.

Стрельцы

Уран обещает сегодня встречу, которая изменит взгляд на привычные вещи. Новые знакомства сегодня будут необычными, яркими и точно не случайными.

Козероги

Марс зовет выйти за рамки правильности. Попробуйте сделать что-то по-новому – поверьте, небо не упадет на землю, если вы нарушите привычный порядок!

Водолеи

Ваш личный покровитель Уран - фанат перемен, и лучше ему не сопротивляться! Но только вам решать, в какой сфере жизни устроить полный переворот.

Рыбы

Представителям этого знака тоже придется освоить что-то новенькое. Купите билет на выставку, где никогда не были, или попробуйте блюдо, которое раньше не решались заказать.