ВСУ несколько раз ударили по микроавтобусу под Брянском

В Брянской области ВСУ нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу.

Инцидент произошел на автодороге "Погар-Гремяч" в Погарском районе. Автобус перевозил сотрудников предприятия, когда по нему ударил враг. о время эвакуации пассажиров ВСУ нанесли еще один целенаправленный удар.

Ранены водитель, четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Всем им потребовалась медицинская помощь.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

За минувшие сутки ВСУ атаковали регионы России 221 БПЛА. В Брянской области уничтожены 85 из них.