На Западе заявили о боязни Израиля бомбить Алжир из-за России

Алжир остается единственным государством на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по которому Израиль не решается бомбить.

Причина – закупка вооружения, в том числе радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов, истребителей и перехватчиков, у России и Китая. На этот факт обратил внимание американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

"Алжир остается единственным государством, которое вложило значительные финансы в современные средства противовоздушной обороны (ПВО) от незападных поставщиков", - говорится в сообщении.

Сейчас располагает зенитными ракетными системами С-300ПМУ-2, С-400 и HQ-9, истребителями Су-30МКА и Су-35, а также системами противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М2" и боевыми самолетами МиГ-29М.

Сеть ПВО занимает совершенно особое место в связи с тем, что по Алжиру могут ударить Израиль, Турция и ряд западных стран.

Ранее Пакистан и Алжир запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами Израиля по столице Катара Дохе.