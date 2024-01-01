Алсу, которая 18 лет полностью зависела от мужа: "Ему всё всегда сходило с рук"

Алсу рассказала, что всегда жила как у Христа за пазухой. Ее постоянно опекали мужчины. Вначале это был отец, который создал для нее "красивую жизнь со всеми возможностями, с образованием, карьерой".

"Папа делал все для своей единственной дочки, выполнял любой каприз. Я никогда ни о чем не думала, всегда знала, что любая проблема и любой вопрос будут решены и закрыты", - рассказала певица.

Когда ей было 23 года, Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Как выразилась артистка, ее "из рук отца передали в руки" возлюбленного, и она "ни в чем не почувствовала разницы".

"Ян оберегал меня, заботился, он дал мне красивую жизнь, как раньше мой папа. В этом смысле да, я очень комфортно жила. Так же я себя чувствовала как за каменной стеной. Все вопросы были закрыты: быт, персонал — все что угодно", - сообщила артистка.

За 18 лет брака Алсу стала буквально домохозяйкой, полностью зависимой от мужа. Гастролей у нее не было. Корпоративов тоже (муж был против). Сольников - всего два за эти годы. "Это не было каким-то запретом, но я понимала, что моя профессиональная активность нарушит какую-то семейную идиллию", - объяснила Алсу.

Она рассказала, что очень семейный человек, для нее карьера никогда не была в приоритете. Поэтому, несмотря на то, что являлась одной из самых популярных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе, ради семьи Алсу смело отодвинула работу на второй, если ни на третий, план.

"Что тебе еще надо? У тебя и так все есть", — говорил он. И так получалось, что я была зависима от него. Ну это нормально. У моих родителей все так же", - отметила артистка.

Однако постепенно в семье начались проблемы. Алсу, которая "выходила замуж по любви", начала сталкиваться с моментами, которые ее "не устраивали", но на которые она "пыталась закрывать глаза". Напряжение между супругами росло, и у Алсу началась апатия, когда "ничего не хочется, ничего не радует".

"С таким настроем ты не можешь дать что-то качественное своим детям. У тебя сил нет вместе с ними в парк пойти, все время нужно делать вид, что все хорошо. Я могла вспылить на детей — мы ведь срываемся на самых близких, к сожалению", - констатировала певица.

Затем наступило "некое событие", которое стало последней каплей в чаше терпения артистки. Она решила развестись. "И я поняла, что не смогу, я просто физически не выживу. Многие боятся сделать этот шаг, а потом, может быть, жалеют. Да, есть ситуации, как говорится, "пережил, перетерпел". Но это не для меня", - призналась исполнительница.

В августе 2024 года Алсу оформила развод. "Я думаю, он был уверен в моей покорности и мягкости. Потому что много лет было именно так, всегда все сходило с рук", - отметила артистка.

Сейчас, по прошествии времени, Алсу не понимает, как могла на некоторые ситуации закрывать глаза. Тем не менее, певица благодарна бывшему мужу, так как "много лет была счастлива как женщина", а также за их детей.