Собянин: Москва регулярно отправляет помощь на новые и приграничные территории

В рамках проекта "Москва помогает" горожане собрали больше 4 с половиной миллионов единиц товаров участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов.

Как рассказал сегодня Сергей Собянин в социальных сетях, для этого ежедневно работают 15 штабов, где принимают продукты, одежду и предметы первой необходимости. Ещё свыше 16 тысяч подарков собрали в рамках проекта "Лето в Москве". Всё это регулярно отправляют получателям.

Сейчас проходит акция "Соберём ребёнка в школу" для детей из новых регионов. До конца месяца в штабы "Москва помогает" и центры "Доброе место" можно принести канцелярские товары, одежду и обувь. А присоединиться к добровольцам - через сайт mosvolonter.ru.

