Студенты получили сроки за подготовку взрыва в РУДН

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор группе молодых людей, которые намеревались устроить теракт здании Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Двум студентам и одному школьнику назначили от шести лет до девяти лет колонии. Двоим подсудимым назначили штрафы по 40 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов на два года. Самый молодой участник террористической группы был взят под стражу в зале суда.

Установлено, что идея устроить взрыв в РУДН пришла в голову 16-летнему студенту колледжа "Синергия". Через интернет он нашел сообщников - студентов первого и второго курсов РТУ МИРЭА и 15-летнего восьмиклассника.

Соучастники должны были наблюдать за общежитием РУДН и студентами, а также найти место для закладки взрывчатки. Студент "Синергии" занимался изготовлением бомбы.

Свою вину подростки не признали, заявив, что обсуждение взрыва было шуткой, а самодельная взрывчатка – это "всего лишь эксперимент".

Всех фигурантов внесли в перечень экстремистов и террористов в России, передает ТАСС.