В Москве открылись участки для голосования за глав субъектов России

В России стартовали выборы - более 5 тысяч кампаний разного уровня пройдут в 81-ом регионе страны. Почти в половине из них можно будет голосовать в течение трех дней - основной 14 сентября. В 20 субъектах выбирают глав регионов.

В столице для жителей других регионов, заранее подавших заявление на голосование в Москве, открылись 14 экстерриториальных участков. Они сделают выбор при помощи терминалов электронного голосования в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.

