Александр Хинштейн посетил экстерриториальный участок на станции метро "Курская"

В Москве для выборов разного уровня, которые проходят по стране с 12 по 14 сентября, открылось 14 экстерриториальных участков. Один их них расположен на станции метро "Курская". В пятницу участок посетил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он признался, что увиденное сильно впечатлило его.

"Москва — один из лидеров в технологической сфере. Для нас было важно, чтобы жители Курской области, которые сейчас по тем или иным причинам в Москве, могли проголосовать на выборах", - сказал политик, поблагодарив столичные власти и Мосгоризбирком за организацию участка.