Дмитрий Дибров оформит развод с женой Полиной 25 сентября

Накануне, 11 сентября, состоялась окончательная беседа по разводу Дибровых. Брак Дмитрия и Полины будет расторгнут уже через две недели, 25 сентября. Адвокат четвертой жены популярного ведущего Ирина Кузнецова подчеркнула, что никаких разногласий между шоуменом и его молодой супругой нет.

"Все стороны довольны условиями расторжения брака, у наших доверителей отсутствуют имущественные и алиментные споры, все остались с тем, с чем хотели остаться. Все документы подписаны и заверены нотариально", - сообщила защитница Полины Дибровой.

Кузнецова отметила, что если бы кто-то был недоволен условиями, то дело решилось бы в суде. "Все остальное — домыслы, злоба и зависть "поклонников" Дибровых, а также, очевидно, неспособность некоторых ремесленников решить юридический вопрос мирно", - заявила адвокат "КП".

Напомним, слухи о проблемах в семье Полины и Дмитрия Дибровых стали ходить еще летом. А несколько недель назад появилась информация, что молодая жена ушла от ведущего к его соседу, миллиардеру Роману Товстику. Ради четвертой супруги шоумена тот оставил жену и шестерых наследников и подал на развод. В результате разразился скандал, шумиха не затихает до сих пор.