Россияне голосуют за губернаторов, депутатов заксобраний и муниципальных органов власти

В России 12 сентября стартовали выборы разного уровня. Граждане голосуют за губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти.

Всего пройдут более 5 тысяч избирательных кампаний. Сделать свой выбор можно будет очно и онлайн.

"В этом году на выборах всех уровней было выдвинуто 1616 кандидатов-участников СВО. Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая, я уверена, будет набирать силу, потому что страна в этом нуждается", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

В столице для жителей других регионов, заранее подавших заявление на голосование в Москве, открылись 14 экстерриториальных участков. Они сделают выбор при помощи терминалов электронного голосования в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.