Впервые в истории России и Индии донор костного мозга познакомился с девушкой-реципиентом

Улыбки, слезы и робкое рукопожатие - Самир Арора с любопытством смотрит на Кристину. Именно эту застенчивую девушку он своим решением стать донором два года назад спас. А ведь видит впервые в жизни! Этой встрече рады и в России, и в Индии. Впервые в истории наших стран глаза в глаза смотрят донор костного мозга и тот, кто в его помощи отчаянно нуждался. Случай не рядовой. В медицинской практике знакомить такие пары ни до, ни после трансплантации обычно не принято. Оттого радость встречи вдвойне волнительна.

Рука к руке и русское искренне "Спасибо" - рисунок 17-летней девушки, которой, несмотря ни на что, помогли выжить.

То, что у Кристины не очень хорошие показатели крови, врачи выявили во время плановой диспансеризации. Затем показатели стремительно стали ухудшаться.

"Кристина стала себя плохо чувствовать, в основном лежала. У нее начались кровотечения, у нее начались обмороки. Из-за длительного приема иммуно-супрессивной терапии у Кристины началось токсическое поражение почек", - вспоминает мама.

Так действует идиопатическая апластическая анемия. То есть организм производит кровь с серьезными нарушениями. Заболевание крайне тяжелое, летальность - 80%. Спасти может только пересадка костного мозга. Для таких пациентов в странах созданы банки доноров. В российском в регистре образцов сейчас 382 тысячи. Но нужно гораздо больше. Веждь шанс, что показатели донора и реципиента полностью совпадут, 1 к 10000.

"Стать потенциальным донором Национального РДКМ может любой желающий от 18 до 35 лет. Если он здоров и, самое главное, готов сдать клетки для незнакомого больного человека. Совершенно безвозмездно. Чем больше доноров, тем выше шанс на спасение тяжелобольного человека. Пожалуйста, присоединяйтесь!", - говорит Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ им. Васи Перевощикова.

В России подходящего для Кристины донора так и не нашлось. Врачи запросили данные у иностранных коллег. Откликнулись из Индии. Стволовые клетки врача-невролога Самира Ароры подошли идеально.

"Когда первые лейкоциты появились, я начала себя чувствовать лучше. У меня появилась энергия что-то делать. Вот после этого я поняла, что становится все лучше и костный мозг приживляется", - рассказывает Кристина.