Спецслужбы США обнародовали новую видеозапись с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка

Спецслужбы США обнародовали новую видеозапись с подозреваемым в убийстве общественного деятеля республиканца Чарли Кирка. На кадрах видно, как мужчина в черном, держа что-то в руках, бежит по крыше здания, спрыгивает вниз с четырехметровой высоты и скрывается среди машин. А на фотографиях с камер можно разглядеть, во что одет неизвестный.

За информацию, которая поможет задержать предполагаемого убийцу, ФБР обещает награду в сто тысяч долларов. Губернатор штата Юта заявил: если преступник предстанет перед судом, власти будут добиваться его смертной казни.

Тем временем гроб с телом Чарли Кирка доставили в штат Аризона, где состоятся похороны. На спецрейсе прилетели и вице-президент Вэнс с супругой, а также вдова погибшего. О намерении посетить похороны своего соратника сообщил также президент Трамп.