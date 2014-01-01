Вот кто стоит за неожиданным приездом принца Гарри в Киев

Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев в рамках своего проекта так называемых “Игр Непокоренных” (Invictus Games), предназначенный для инвалидов-участников вооруженных конфликтов. Таким образом младший сын британского короля Карла III собирается заниматься вопросами реабилитации украинских военных.

Сообщается, что эта поездка - личная инициатива принца Гарри. Однако непосредственно перед визитом он спросил о возможности поехать в Киев правительство Великобритании и супругу, малоизвестную американскую актрису Меган Маркл, передает The Guardian. По слухам, принц настолько зависим от мнения жены, что без ее ведома и пальцем не может пошевелить. Таким образом, судачат в Сети, именно Меган стоит за неожиданным приездом Гарри в Киев.

Напомним, что Гарри, прослуживший десять лет в британской армии, давно сделал помощь раненым солдатам одним из своих самых важных дел - в 2014 году он основал "Игры Непокоренных", чтобы предоставить раненым ветеранам возможность участвовать в спортивных мероприятиях, подобных Паралимпийским.

До поездки в Киев принц Гарри был в Великобритании, где встретился с отцом, которого не видел более года. Говорят, родственники пили чай 55 минут и разговаривали в узком семейном кругу. Якобы вместе с Гарри и Карлом III находилась супруга монарха Камилла. А вот старшего сына короля, принца Уильяма, на чаепитии не было.