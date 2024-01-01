В Подмосковье задержали россиянина за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области мужчину, который переводил деньги для нужд ВСУ.

Подозреваемого задержали в подмосковном Климовске, сообщили в ЦОС спецслужбы. С января 2024 года по апрель 2025 года он переводил деньги на счета ВСУ. А после он намеревался выехать на Украину, чтобы вступить в ряды вражеской армии. Кроме того, мужчина склонял других к вступлению в ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные действия продолжаются. Задержанный арестован.