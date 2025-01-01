Стартовали совместные стратегические учения России и Беларуси

12 сентября стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад 2025". Они пройдут как на полигонах сухопутных войск, так и в акватории Баренцева и Балтийского морей.

Цель – отработка всех видов взаимодействия между подразделениями двух стран для защиты мира, интересов и обеспечения военной безопасности Союзного государства. На первом этапе военные отработают элементы управления соединениями при отражении агрессии против России и Белоруссии. На втором - управление войсками при восстановлении территориальной целостности Союзного государства.

В разгроме условного противника могут участвовать войска и силы дружественных государств. На учения пригашены военные стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.