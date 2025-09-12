Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила антироссийские санкции еще на 30 позиций.

В обновленный список вошли три физических и 27 юридических лиц. В их числе - "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", предприятие химической промышленности "Анозит", научно-исследовательский институт технических систем "Синвент", опытно-конструкторское бюро "Икар", АО "Технодинамика" (входит в состав "Ростеха") и другие.

Под санкции также попала индийская компания Hayers Infotech Private Limited, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили о бесполезности антироссийских санкций. Москва продолжит идти по пути достижения своих целей.