Гарри был счастлив вернуться в Великобританию и встретиться с отцом: худший кошмар Меган Маркл сбылся

Сбылся самый страшный кошмар Меган Маркл: ее муж, принц Гарри, вернулся домой в Великобританию и смог в полной мере насладиться королевской жизнью, по которой он скучал с тех пор, как они с женой переехали в Калифорнию, судачат в Сети.

40-летний принц Гарри был в центре внимания на нескольких благотворительных мероприятиях, посетил могилу бабушки, королевы Елизаветы II, и даже встретился со своим отцом, королем Карлом III, с которым не общался больше года. Однако 11 сентября он завершил свою четырехдневную поездку на Родину.

"Ему явно понравилось вернуться в Великобританию, встретиться со старыми друзьями, коллегами и просто поддержать невероятную работу в сферах, которые так много для него значат", - сообщил представитель принца.

Говорят, после нескольких встреч с общественностью, где его радостно и тепло приветствовали, Гарри буквально воскрес и снова почувствовал себя любимым и уважаемым членом королевской семьи. Что очень контрастирует с той жизнью, которую он ведет в Калифорнии. Там скучающий и безработный Гарри занялся серфингом, чтобы хоть как-то скрасить свое существование, поскольку все заботы взвалила на себя его жена Меган Маркл.

"Меган начинает свой день еще до рассвета, с головой погружается в бесконечную работу и никому не доверяет. Она настолько требовательна, что все вокруг нее ходят на цыпочках", - сообщил RadarOnline человек из близкого окружения пары.

Судачат, что между Меган и Гарри давно возникла напряженность именно потому, что жена перехватила пальму первенства и старается сама со всем справляться. От этого принц чувствует себя ненужным и отстраненным.

Отметим, что пока Гарри пока так и не вернулся в Монтесито. Сейчас он находится с визитом в Киеве.