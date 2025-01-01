"Радиостанция Судного дня" передала четыре новых сообщения

"Радиостанция Судного дня" (УВБ-76)передала четыре новых шифра за полчаса.

В 09:03 мск радиостанция передала слово "альма", в 09:05 мск – "аутосыч", в 9:30 – "древостой", а спустя две минуты – "лучориал", говорится в сообщении Telegram-канала "УВБ-76 логи", который ведет мониторинг активности "Радиостанции Судного дня".

Ранее эти слова в эфире радиостанции не озвучивались. Их смысл неясен. Часть пользователей заметили, что активность радиостанции повысилась на фоне начала российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире раздаются голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или короткие фразы. При этом неизвестно, кто и с какими намерениями транслирует сигнал.