Девушка в Бугульме сожгла квартиру родителей ради просмотров

19-летняя девушка подожгла квартиру родителей ради просмотров в интернете.

Инцидент произошел в городе Бугульма (Татарстан). Россиянка решила снять "трендовый ролик" и для этого подожгла кровать в родительской спальне. Пламя быстро охватило комнату. Возгорание быстро потушили, но пламя успело сильно повредить жилище, а дым проник к соседям, пишет telegram-канал SHOT. Пострадала соседка-астматик, которая надышалась дымом.

Девушка пыталась убедить отца, что пожар произошел из-за возгорания интернет-роутера, но ей не поверили. Более того, в ее телефоне нашли видео с поджогом.

"Сегодня они TikTok снимают, завтра захотят дом подорвать?!" – возмутился сосед в беседе с газетой "Интересная Бугульма".