Лолита Милявская высказалась после просмотра интервью Пугачевой: "Кто хочет искать червей, тот будет их искать"

На днях вышло первое за несколько лет большое интервью Аллы Пугачевой. Певица обсуждала самые разные темы на протяжении трех с лишним часов. Примадонна, в частности, объяснила, почему покинула Россию, а также высказала свою гражданскую позицию.

В Сети комментаторы неоднозначно отнеслись к откровениям артистки. Многие ее поддержали, немало людей выступило с критикой. Не осталась в стороне и Лолита Милявская. Популярная певица сообщила, что тоже посмотрела интервью Аллы Пугачевой и не нашла там причин для того, чтобы ее ругать.

"Я не нашла в ее интервью никакого разрыва связей с Россией. Я нашла в нем нормальные человеческие воспоминания, переживания. Кто хочет искать червей, тот будет их искать, даже если там ничего нет", - высказала мнение Лолита.

Певица также обратила внимание на то, как выглядит Алла Пугачева. Кроме того, Милявская высказала уверенность, что несмотря на все происходящее, Примадонна все равно остается одной из величайших певиц нашей эстрады.

"Я хочу сказать всем критикующим: дай Бог нам всем в ее возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала. Никакого разрыва я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так она и остается", - заявила певица "Абзацу".