Ненужные вещи теперь можно сдать на переработку в столичных экоточках

Стекло в одну сторону, пластик – в другую. У проводов и электронных плат – свое место. Каждый предмет на перерабатывающем заводе разбирают на детали, после - тщательно сортируют. И это всего лишь начальный этап.

Стиральные машины, электроплиты, телевизоры, целые горы старых бытовых приборов. Только в день на завод поступает до 300 тонн сырья. Здесь отслужившая свое техника получает вторую жизнь. За год здесь перерабатывают 75 тысяч тонн электролома - это 37 миллионов чайников или почти полтора миллиона стиральных машин.

"Сразу выбираются все полезные фракции, такие как медь, алюминий. И дальше сырье поступает в переработку шредер. На шредере происходит полностью автоматизированная система разделения по фракции на цветные металлы, черные металлы, пластики и иные виды сырья", - рассказал Тимур Давлеткужин, генеральный директор АО "Экотехпром".

Но и это еще не все. Умным машинам задают параметры – например, отобрать алюминий. Система с помощью камеры находит нужный металл и "отстреливает" его от других.

Вторсырьем в итоге становится 95% поступающих на завод приборов. Однако в дробильную машину попадают не все.

Оставшийся пластик тоже ждет следующий этап перерождения. Уже на другом заводе частицы снова разделяют – теперь по цветам и плотности, превращая в гранулы. Из которых, в свою очередь, производители создают новые полимерные изделия. Получаемого сырья на заводе с каждым годом все больше – в том числе благодаря проекту "Экоточки Москвы", запущенного в прошлом году.

"За это время увеличилось практически в два раза количество пунктов сбора вторсырья совместно с партнерами. То есть если мы начинали с 200 точек, сегодня это порядка 500", - отметила Ксения Мещерякова, начальник управления информационной политики и коммуникаций природопользования г. Москвы.

Электроприборы можно сдать в 87 пунктах Москвы – они расположены в магазинах электронной техники. Кроме того, отправить на переработку можно текстиль, шины и даже книги. Адреса локаций сбора указаны на сайте проекта "Экоточки Москвы" .