В Москве в День города продлят работу транспорта

Москва 13 сентября отметит День города, запланировано множество мероприятий, некоторые из которых закончатся только поздним вечером.

Чтобы москвичи и гости столицы успели все увидеть, работу общественного транспорта продлят. Так, до двух часов ночи будет работать метро и МЦК, а еще 17 трамвайных маршрутов в разных районах города. Одновременно с ними в обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных рейсов автобусов и электробусов.

В субботу также запланированы сразу две велогонки. Одна из них стартует с ВДНХ. Велосипедисты проедут по Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде. Для автомобилистов они будут закрыты. Другая велогонка стартует в районе Москворецкого парка. Пройдет через районы Щукино, Сокол, а финиширует в Коптево. По маршруту прохождения велоколонны также будут действовать ограничения для транспорта.