Новое литературное пространство появилось в Москве ко Дню города

Садовая-Самотечная - сказочно хороша. Люди забывают, куда шли. Любуются гигантскими фонарями и дубами с волшебными совами, оживающими книгами высотой в несколько метров. Говорят - настоящая Болдинская осень в центре Москвы.

Дети здесь действительно много читают, причем с восторгом. Таких книг они еще не видели. И не слышали - к произведениям прилагаются и аудиоверсии. На корешке каждой книги - есть QR-код.

Новое литературное пространство рядом с Московским городским педагогическим университетом стало подарком столице ко Дню города от системы столичного образования. Первыми его оценили студенты. Максим - студент филфака. Говорит, здесь идеальная атмосфера для знакомства с книгами. Так что после учебы домой не торопится. Выбирает, сканирует. И читает.

Книги - не единственные изюминки нового пространства. По вечерам здесь оживают фасады.

"Всех, кто прогуливается по тротуарам Садовой-Самотечной улицы, встречает огромный экран. Раскрытая книга, на страницах которой сменяют друг друга замечательные цитаты и иллюстрации к произведениям русской литературы", - рассказал Олег Закиров, проректор МГПУ.

Световой спектакль "Свет сквозь века" - это история о Москве. С ее вечными ценностями и способностью вдохновлять. Оценить новое пространство все желающие могут на протяжении нескольких месяцев.