Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку

Вальяжно прохаживается по своим любимым полочкам в загоне. Невероятно выразительными глазами рассматривает людей. Точит когти о дерево и потом тщательно моет лапки. Все как у домашних кошек. Это манул по кличке Тимофей. Тимоха - один из любимцев посетителей Московского зоопарка и его символ. Словно шелковая, шерсть переливается на солнце. Каждый волосок блестит, как будто сделан из тончайшего стекла. И хвост с такими ровными полосками, что точно - мечта любого инспектора ГИБДД.

Летом Тимоха весил 3 килограмма 700 граммов. Но теперь начал зажировку. Отъедается перед зимними холодами. Не жизнь - малина.

"К началу осени зоологи стали постепенно увеличивать размер порций, сейчас кот весит уже 5 килограммов. В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 350-400 граммов. Пока один день - понедельник - остается голодным или разгрузочным, когда животное не получает корм. Для сравнения, летом Тимофей получал порядка 150-250 граммов в сутки. В Московском зоопарке в рацион палласова кота входят крысы и перепелки", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Манул - это редкий пушистый представитель семейства кошачьих родом из Центральной Азии. Вид занесен в российскую и международную Красные книги. Там, где в дикой природе обитают манулы, характерен резко континентальный климат с очень низкими температурами зимой - вплоть до минус 50. А вот снега мало. Поэтому у манула из всех представителей семейства кошачьих - самая густая шерсть. До девяти тысяч волосков на один квадратный сантиметр. И именно эта шуба помогает манулам переживать морозы.

Пушистый хвост - не просто красивый аксессуар. На нем коты зимой лапки греют. Вот только найти в морозной степи пропитание - хотя бы мышку - очень проблематично. И уже по этой причине манулы осенью начинают отъедаться. Обрастать жирком впрок.

Понятно, что в зоопарках у котов жизнь намного спокойнее. Питание от лучших местных диетологов. И процесс зажировки ветеринары обеспечивают искусственно, постоянно увеличивая дневные порции еды.

Осенью - зажировка. Весной - разжировка. К лету Тимофей должен быть снова в форме. Стройным и красивым, радовать детей своей грацией и величественностью. А не лежать на своей полке, словно на печи, свесив лапы. Правильное питание - главный залог здоровья. Постулат, которому у манула и людям поучиться стоит. А следить за жизнью Тимофея можно на сайте зоопарка в режиме реального времени.