Около миллиона российских избирателей уже проголосовали дистанционно. Об этом заявили в Центризбиркоме.

Более 5 тысяч кампаний разного уровня проходят в 81-м регионе. Почти в половине из них можно проголосовать в течение трех дней. Работает почти 50 тысяч участков - там ждут около 55 миллионов человек. В 20-ти субъектах избирают губернаторов, в Ненецком автономном округе главу утвердят депутаты по представлению президента.

В 11-ти регионах голосуют по кандидатурам депутатов в Законодательные собрания, а в 25-ти проходят муниципальные выборы.