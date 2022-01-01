В ходе СВО российские войска освободили населенный пункт Новопетровское

Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России. Отметим, что буквально накануне, 11 сентября, та же самая группа войск взяла под контроль Сосновку.

Кроме того, с 6 по 12 сентября российские Вооруженные силы нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что ликвидирован летчик 39-й бригады тактической авиации ВВС Украины майор Александр Боровик. Его Су-27 был сбит 11 сентября. Это произошло на запорожском направлении, где Боровик выполнял боевое задание.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.