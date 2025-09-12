Стало известно, под каким номером Россия выступит на конкурсе "Интервидение"

Сегодня, 12 сентября, в Национальном центре "Россия" состоялась жеребьевка Международного музыкального конкурса "Интервидение". Организаторы подошли к процессу творчески: свой номер исполнители узнают, наливая кипяток из самовара в чашку, на которой в результате реакции на тепло появляется цифра.

Так, выяснилось, что Китай будет выступать под номером 3, Казахстан — под номером 7, Белоруссия — 21, а Россия — 9. Откроет же конкурс Куба, сообщает Газета.ru. Всего в конкурсе участвуют артисты из 23 стран: , ЮАР, США, Саудовская Аравия, Сербия, Вьетнам, государства СНГ и другие. В российской столице собрались делегации из разных уголков мира.

Напомним, нашу страну представит певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) с песней "Прямо по сердцу". Как отметили организаторы, сам факт проведения подобного мероприятия в России является важнейшим достижением.

"Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве. Главной площадкой конкурса станет "Live Арена". Известно, что от Беларуси выступит певица Настя Кравченко, Киргизию представит трио "Номад", Венесуэла отправит на конкурс певца Омара Аседо, а Куба — инструменталистку Зулему Иглесиас Саласар, певец Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis выступят от Сербии.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил убежденность в том, что "Интервидение" подарит всем грандиозный незабываемый праздник и будет содействовать укреплению международных связей.