Леонид Слуцкий высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий посетил экстерриториальный избирательный участок, который находится на станции метро "Курская". Парламентарий высоко оценил работу экстерриториальных участков в столице.

"Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома. Для этого в столице организовано 14 таких избирательных участков. Они размещены в самых доступных и проходимых местах: в МФЦ, торговых центрах, на станции метро. Это беспрецедентно удобно и технологично. Мы выставили наблюдателей по всей стране, включая Москву, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса", – отметил Леонид Слуцкий (цитата по АГН "Москва").

Ранее сообщалось, что в Москве для жителей других регионов, заранее подавших заявление на голосование в столице, открылись 14 экстерриториальных участков. Выбор можно сделать с помощью терминалов электронного голосования в различных районах Москвы.

В нашей стране 12 сентября стартовали выборы разного уровня.

Кроме того, в пятницу экстерриториальный избирательный участок на станции метро "Курская" посетил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.