Пугачеву поймали на слове в новом интервью: сама себе противоречит

На днях Алла Пугачева дала первое большое интервью за долгое время. Разговор затрагивал самые разные стороны жизни Примадонны.

Примечательно, что, вероятно, интервью снимали не один день, а два или даже три. Внимательные журналисты поймали артистку на противоречии, когда та говорила о своем замке в деревне Грязь. Так, Пугачева то утверждала, что продавать замок никто не собирается, то говорила, что "не дадут продать", то заявляла, что дом у семьи один и он в Грязи, то вообще сказала, что все равно, где жить... При этом Пугачева подчеркнула, что в этот объект недвижимости вложили большие деньги.

Риэлторы же уверены, что у Примадонны и ее молодого супруга просто не получится продать этот замок. Всему виной несколько особенностей, которые отпугивают от него потенциальных покупателей. Например, в Грязи нет развитой инфраструктуры, рядом живут обычные люди.

Кроме того, объект не стоит на кадастровом учете, а после того как муж Аллы Пугачевой получил статус иноагента, желающих приобрести это имущество и вовсе не найдется. Да и сам замок выглядит слишком необычно: вензеля на стенах, гаргульи и вычурный интерьер.

Но и это еще не все. Содержание огромного особняка обходится в бешеную сумму. Так, зимой обслуживание замка доходит до 800 тысяч рублей в месяц, передает "КП".