Ремонт, обивка и перетяжка мебели. Кто помогает москвичам вернуть их диванам вторую жизнь?

Это правда печально осознавать, что после стольких лет вместе ваш диван больше не такой привлекательный, удобный и красивый, как прежде.

Сиденья просижены, подлокотники потёрты до блеска, на спинке — затёртые пятна от кофе, детского мороженого или случайно пролитого вина. Ткань вытянулась, швы распустились, а угол — тот самый, куда вы всегда кладёте ноги, — теперь напоминает старую подушку без перьев.

Но… он ещё держится. Всё ещё мягкий. Всё ещё удобный. И такой родной. Когда вы опускаетесь на него после долгого трудового дня — всё ещё радуетесь, что это ваш привычный диван. Тот, на котором смотрели первые фильмы с детьми, принимали гостей в новогоднюю ночь, спали после переезда, плакали и смеялись, не замечая, как время проходит.

И вот тут — остановитесь. Потому что цена нового дивана заставляет задуматься: а стоит ли? Особенно если этот — ещё служит. Просто выглядел бы лучше, если бы…

…обивка была свежей.

Многие в Москве и Подмосковье уже нашли ответ на вопрос: как обновить диван с наименьшими затратами?

На Фабрике по ремонту мебели Bkremont мы предлагаем не выбрасывать мебель, которая еще может служить, — мы рекомендуем восстанавливать. Это не мода, а разумный подход к вещам.

Наша Фабрика уже много лет помогает москвичам вернуть их диванам вторую жизнь — без стресса, без поиска грузчиков, без необходимости менять весь интерьер ради одного предмета.

Мы приезжаем к вам домой в удобное время. Мастер осматривает диван: проверяет каркас, механизм раскладывания — будь то "Еврокнижка", "Пантограф" или "Дельфин" — и говорить честно: что можно починить, а что нужно заменить.

И здесь главное помнить: не всегда нужна полная перетяжка. Если порвалась только одна боковина? Заменим её. Если подушка испачкана или расцарапана до неузнаваемости? Обновим её отдельно. А если хочется смелости — возьмём контрастную ткань для акцента. Такой диван станет не просто отремонтированным — он станет дизайнерским решением.

А если у вас угловой диван? Да, это сложнее. Но именно поэтому мы работаем с ним как с часами: снимаем лекала, выкраиваем каждую деталь чехла точно по форме, ремонтируем пружины, меняем наполнитель, если он потерял форму. Угловой диван — это целая конструкция. И мы знаем, как его собирать заново, чтобы он служил ещё много лет.

Для кухонных диванов предлагаем ткани с защитой от жира и влаги. Для тех, кто ценит роскошь — более 200 видов кожи. Для бюджетных решений — экокожа, которая выглядит как натуральная, но в разы дешевле. Для владельцев домашних животных у нас есть коллекции материалов "антикоготь": ткань, которую не разорвёт даже самый активный кот.

Мы забираем диван — ремонтируем на фабрике в Москве с контролем качества на каждом этапе — и доставляем обратно. Чистым. Свежим. В срок. С гарантией 12 месяцев.

С большей долей вероятности ваш диван ещё может прослужить вам.

Просто ему нужна помощь.

А вам — решение, которое бережёт и бюджет, и воспоминания.

Для этого мы и работаем в Москве и области уже более 16 лет.

Звоните. Приезжаем. Смотрим. Работаем.

