Собянин: Москва заключит контракты на зарядные станции для электротранспорта

Москва заключит долгосрочные контракты на установку зарядных станций для электротранспорта. О принятии такого решения сегодня сообщил столицы Сергей Собянин в мессенджере MАХ.

Город возьмет на себя ключевые этапы подготовки инфраструктуры. Это подведение необходимой электрической мощности и монтаж специальных фундаментов с вводно-распределительными щитами. А операторы, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут осуществлять установку и обслуживание станций в течение семи лет. Отбор операторов пройдет на конкурсной основе.

Мэр напомнил, что у владельцев электромобилей есть ряд льгот. Они освобождены от уплаты транспортного налога, а также могут бесплатно пользоваться уличными парковочными местами. По оценкам экспертов, к 2030 году количество электромобилей в Москве увеличится до 300 тысяч.