Собянин объявил о завершении благоустройства шести набережных Москвы-реки

Сегодня мэр Сергей Собянин после масштабного благоустройства открыл набережные Москвы-реки. Обновили сразу шесть - от Садового кольца до Нагатинского затона. Там изменили транспортную схему. Автомобильное движение по двум полосам в каждую сторону. При этом впервые при движении в центр появились удобные левоповоротные карманы. Расширили тротуары. Вдоль реки и на другой стороне дороги создали зоны отдыха со скамейками. Уюта добавили газоны и цветники. А к домам и магазинам теперь ведут удобные дорожки.

Кого только не встретишь теперь на Нагатинской набережной. Улов здесь сегодня оценивали не только рыбаки, но и все жители района вместе с мэром Москвы. Строители завершили работы по благоустройству набережной. Люди принимают работу, сравнивая, как было раньше и сделано сейчас.

Расширены пешеходные тротуары. Вдоль реки и на другой стороне дороги обустроены зоны отдыха со скамейками. Установлены новые фонари и больше никаких проводов. Всё спрятано под землю. Горожане сейчас приходят сюда специально, а не по пути.

Нагатинская набережная - теперь пространство для людей. Здесь можно гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде, любоваться рекой и видом и не оглядываться на машины. Чтобы почувствовать себя на отдыхе, совсем не обязательно уезжать из Москвы.

Вместе с Нагатинской сегодня объявлено о завершении благоустройства ещё пяти набережных. Шлюзовой, Дербенёвской, Павелецкой, Даниловской и Новоданиловской. Все они ранее были, по сути, автомобильными дорогами с минимальным благоустройством. Сейчас это место притяжения. Общая протяженность набережных - более 11 километров. Такие расстояния особенно ценят те, кто катается на велосипедах, самокатах и роликах.

Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства, которую уже более десяти лет реализует правительство Москвы.

"Набережная Москвы-реки - это наше всё. Стараемся сделать, чтобы она была доступной, благоустроенной. Кстати сегодня такая знаковая цифра, мы за эти годы реконструировали, построили новых набережных на 100 километров. Это половина набережных Москвы-реки", - отметил Собянин.

Кстати, совсем рядом - набережная в музее-заповеднике "Коломенское", которая была открыта этим летом. Ещё один пример - что Москва может создавать не просто парки, а настоящие городские жемчужины, где хочется проводить время снова и снова. Впечатлениями люди сегодня делились с Сергеем Собяниным

Хорошие подарки ко Дню города, который столица отпразднует в эти выходные.