Вот почему на самом деле Меган Маркл разрушила отношения принца Гарри с семьей: заговорил человек из дворца

Принц Гарри отчаянно пытается вернуться в семью. Но когда герцог и герцогиня Сассекские пять лет назад бежали из дворца, казалось, что сбылась их мечта.

Поклонники королевской семьи заметили, что получив сначала деньги мужа, а потом еще и наследство Елизаветы II Меган Маркл становилась все счастливее, придумывала новые ходы для приумножения капитала. А вот Гарри зачах. Он пытался найти себе занятие, но потерял даже свой самый ценный благотворительный фонд. Последнее событие отрезвило принца. Он начал настойчиво требовать встречи с отцом. Герцог примчался в Лондон и обещал, что беседа с Карлом III будет конфиденциальной.

В итоге король сдался. Карл III пригласил сына в свою резиденцию. После разлуки, которая длилась полтора года, отец и сын проговорили 55 минут. Стоило ли сжигать мосты, убегая за океан, чтобы теперь вымаливать прощение? Наверняка Гарри и Меган ответят на этот вопрос по-разному.

Королевский биограф Дункан Ларкомб, который не раз бывал во дворце и даже общался с покойной Елизаветой II, уверен, что Маркл была готова любой ценой увезти мужа подальше от семьи. И дело не в том, что герцогиню кто-то обижал, а в банальной ревности.

Все началось в день знакомства Меган и Кейт Миддлтон. Американке не понравилось, как к ней отнеслась жена принца Уильяма. Бывшая актриса сходила с ума, когда видела, как Кэтрин и Гарри мило общаются, что их связывают родственные узы. Младший из принцев всегда был готов прийти на помощь Миддлтон. Маркл столь тесная дружба не понравилась. Еще до свадьбы Меган начала плести интриги и пыталась очернить Кейт в глазах Гарри.

Скандал, что разразился перед свадьбой, скорей всего был тщательно продуман американкой. Ведь по сути платья девочек-цветочниц последнее, что может волновать счастливую невесту, но Меган ухватилась за это разногласие, как за спасительную соломинку, и раздула до масштабов грандиозной истерики.

После венчания герцога Сассекского и его возлюбленной, новоиспеченная чета охотно начала появляться на публике вместе с принцем Уильямом и его семьей. Увы, но улыбки и светские разговоры, которые так охотно демонстрировали музы двух принцев на людях, являлись вовсе не свидетельствами их обоюдного расположения. А после того, как Сассекские спешно покинули Англию, слухи о вражде Миддлтон и Маркл подтвердились.

Главный удар по Миддлтон Маркл нанесла уже из Америки. В интервью Опре Уинфри супруга принца пожаловалась на непростой характер Кейт, которую британцы до этого момента считали едва ли не святой. А затем добавила, что во дворце живет ужаснейший человек, которого волновал цвет кожи сына Гарри Арчи. Принц во время интервью нежно держал жену за руку. Было видно, что он готов на что угодно, чтобы защитить любимую.

А Меган ловко манипулировала и все отдаляла принца от родственников. Уже тогда появились предположения о том, что одной из причин переезда герцога и герцогини за океан могла стать ревность Меган к "идеальной" Кейт. И слова королевского эксперта Дункана Ларкомба в очередной раз подтвердили эти подозрения. Ведь не секрет – принц Гарри продолжает считать жену старшего брата близким другом, любя эту женщину хоть и платонической, но очень сильной любовью. Рядом с Кейт выбившаяся в люди американка неспроста ощущала себя не в своей тарелке. Ей годами приходилось наблюдать за нежностями своего мужа со столь сильной "соперницей".

"Кейт — последний человек, которого Меган хотела бы видеть рядом с Гарри. Ей не нравится, что у них были близкие, родственные отношения, потому что мир Меган вращается только вокруг нее. Я думаю, она боролась с Кейт, потому что не могла соответствовать ее примеру. Они так и не поладили", — уверен Ларкомб.