Киев испугался остаться без помощи Европы после инцидента в Польше

Инцидент с дронами в Польше может стать причиной лишения Украины европейской военной помощи. Он убедит Европу более ответственно распоряжаться ограниченными ресурсами, приводит газета Washington Post мнение неназванного бывшего украинского чиновника.

Кроме того, в оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" допустили, что в Европе могут возникнуть разногласия по поводу того, как укрепить свою безопасность. В европейских столицах могут решить, что лучше сосредоточиться на своих нуждах, а не продолжать поддерживать Киев.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими". Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. В Москве подчеркнули, что европейцы не представили доказательств российского происхождения сбитых над Польшей дронов, передает РИА Новости.