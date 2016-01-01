Шаг к гражданской войне: убийство Кирка обнажило огромные проблемы в США

В Штатах в Юте в результате покушения убит американский консервативный политик Чарли Кирк. Кирк выступал за традиционные ценности - семья, вера, патриотизм, резко критиковал либералов и в целом левую идеологию, не менее критично был настроен в отношении Израиля, призывал прекратить помощь Украине. 31-летний политик считался одним из заметных "молодых лиц" современных американских консерваторов. Все эксперты сходятся в том, что это убийство – ещё один шаг к гражданской войне в и так балансирующей на её грани Америке Трампа.

На встречу с Чарли Кирком в университете Юты пришли тысячи студентов. Он был открыт к диалогу со всеми - и со сторонниками, и с оппонентами. Вот и сейчас, уже на третьей минуте разговора вступил в полемику с представителем запрещенной в России трансгендерной идеологии. Но был оборван на полуслове выстрелом в шею.

Момент покушения засняли камеры десятков телефонов. А затем началась паника. Лишь через некоторое время задержали предполагаемого стрелка - пожилого мужчину. Он не оказывал сопротивления и обратился к полицейский с более чем странной просьбой: "Застрелите меня! Застрелите меня!"

Впрочем, вскоре мужчина был отпущен, а затем и еще двое подозреваемых. В итоге по горячим следам убийцу задержать не удалось. Пока ФБР отчиталась, что нашла лишь винтовку, из которой, возможно, был застрелен Кирк. А на патронах якобы выгравированы символы трансгендерной идеологии (запрещена в России). Также сотрудники спецслужб опросили представителей университета Юты - почему-то по телефону. И задавали вопросы, которые наводят на мысль о компетентности правоохранителей.

Телекомпания CNN со ссылкой на очевидцев сообщила, что безопасность на встрече с Чарли Кирком была организована плохо - ни рамок безопасности, ни досмотра вещей. А вскоре с соцсети появились кадры, как некий человек после прозвучавшего выстрела убегает по крыше кампуса. Позднее ФБР опубликовала и фотографию неизвестного молодого человека с просьбой о содействии в установлении его личности. В свою очередь, эксперты провели аналогии с покушением на Дональда Трампа в июле прошлого года. Тоже массовое мероприятие и тоже предполагаемый стрелок на крыше. И в обоих случаях совсем небольшое расстояние - 120 и 200 метров.

"Ничего не изменилось в лучшую сторону со времен покушения на Трампа. Уже больше года расследуется покушение на Трампа. Никаких реальных результатов этого расследования мы не видим. Налицо меры саботажа со стороны спецслужб. Либо налицо высокая степень неэффективности", - отметил Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

С приходом к власти Дональд Трамп обещал масштабную реформу правоохранительной системы США. Но, как показывает практика, идет она трудно. Даже в Секретной службе, обеспечивающей безопасность президента, серьезные проблемы - от нехватки сотрудников до уровня их подготовки. Тем не менее, американские СМИ сообщили, что теперь охрана главы Белого дома будет усилена. Сам же Трамп в обращении к нации пообещал найти и покарать причастных к убийству Чарли Кирка, которое назвал следствием демонизации истинных патриотов Америки.

Чарли Кирка президент США назвал борцом за свободу, демократию и американский народ. Известно, что именно благодаря своей популярности молодой активист-консерватор привлек на сторону Трампа молодую же аудиторию. Причем сделал это еще во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда ему было всего 22. В 31 популярный общественный деятель и перспективный политик погиб. Президент заявил, что испытывает глубокую скорбь, выражает соболезнования семье Кирка и распорядился приспустить над Белым домом американский флаг.

Чарли Кирк - один из популярнейших блогеров и ведущих подкастов в США. Крайне жестко отстаивал христианские ценности и консервативные взгляды. Яростно оппонировал демократам и левым либералам. Выступал против абортов и запрещенных в нашей стране ЛГБТ-движений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Критиковал поддержку Украины и ее главаря. Требовал возобновить диалог с Москвой. Зеленского и вовсе назвал капризным ребенком, на счету которого миллион смертей, и марионеткой ЦРУ. И его слушали те, кто разделяет сегодня в США традиционные ценности и убежден, что люди должны жить в мире.

"Вы должны задать очень простой вопрос, кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны. Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины", - говорил Чарли Кирк.

"Многие американцы испытывают страх. Не только сейчас. Когда было покушение на Трампа, когда активизировалось движение Black Lives Matter, когда людям угрожают из-за американского флага. Нам нужно объединяться", - отметил Киш Норт, лидер движения "Патриоты Юты".

Но ни о каком объединении сегодня речи не идет. Американское общество не просто расколото - оно пропитано ненавистью. Медики еще не успели доставить раненого Кирка в госпиталь, а один из участников встречи, явно из левого лагеря, уже отплясывал танец радости. И не он один.

Еще одного радующегося смерти политика сторонники Кирка жестоко избили. Но что говорить о настроениях толпы, если в конгрессе США демократы едва не пошли врукопашную на республиканцев после того, как спикер предложил почтить память Кирка минутой молчания. Перепалку остановил лишь окрик и стук молотка Майка Джонсона.

А это эфир телеканала MSNBС. В прямом эфире ведущий аналитик Мэтью Дауд заявил, что Кирк сам спровоцировал свое убийство. Впрочем, после того, как телеканал жестко одернули, комментатора пришлось уволить. Но если бы так просто можно было разрешить реальные проблемы в американском обществе. Соцсети взорвались. Пользователи уже открыто пишут о том, что страна фактически на пороге гражданской войны. Причем, такие мнения звучат из стана левых и правых, демократов и республиканцев.

Очевидно, что убийство Чарли Кирка выглядит как черная метка и для самого Трампа, и для его сторонников. В оплоте демократии, коим всегда себя считали США, казалось бы, нормально свободно высказывать свои взгляды и пытаться убедить оппонентов. Но когда одна из сторон в качестве единственного метода политической борьбы берет на вооружение убийства - это страшно и грозит непредсказуемыми последствиями.

"Я думаю, что гражданской войны в том классическом виде, в котором она была, Север - Юг, более полутора веков назад, ее не будет. Гражданская война сейчас перешла в информационное пространство, прежде всего, в раскол законодательных органов и в Конгрессе, и в легислатурах различных штатов. Но будет выплескиваться и вот такими акциями, как стрельба в Кирка", - рассказал Юрий Светов, политолог.

"Это убийство, конечно, можно поставить в один ряд с теми резонансными убийствами, которые были в истории США в прошлом - убийство Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга. И сейчас мы видим, что ситуация в США если еще не близка к гражданской войне, то, во всяком случае, вышла на уровень того гражданского противостояния, которое было характерно для американского общества в 60-е годы 20 века", - отметил Владимир Шаповалов.

И вот уже администрация США публикует в соцсети белым по черному: "Демократы за преступность. Точка". А эксперты задаются вопросом: может ли Трамп пойти на самые радикальные меры, вплоть до запрета Демократической партии? Скорее всего, нет - слишком сильны в США политические традиции. Но что действовать хозяин Белого дома попробует более жестко - очевидно. Вопрос, насколько это ему удастся. Трамп ввел войска в Вашингтон - для борьбы с преступностью. И в столице это прошло. А вот в Калифорнии федеральный суд постановил, что администрация Трампа нарушила закон, когда летом направила в Лос-Анджелес Национальную гвардию для разгона протестов из-за иммиграционных рейдов. Ожесточенное сопротивление подобные идеи Трампа встречают в Чикаго и в Балтиморе. Пока не вооруженное.

Фильм "Падение империи" вышел в свет весной прошлого года. Картина рассказывает о гражданской войне в США. Действие происходит в недалеком будущем. Американские кинематографисты нередко очень точно предсказывали события. Но сейчас в Соединенных Штатах в реальности все развивается, пожалуй, даже быстрее, чем могут предположить авторы самых лихо закрученных сюжетов.