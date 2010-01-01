Лучший мегаполис мира: как Москва приготовилась ко Дню города

Москва активно готовится к своему 878 дню рождения. День города будут отмечать в эти выходные и отмечать будут традиционно масштабно. Запланировано более 130 мероприятий, концерты, выставки, фестивали и, конечно, будет много подарков москвичам и гостям столицы. Впрочем, работа над подтверждением статуса лучшего города Земли не прекращалась весь год.

Водители и пешеходы с удивлением разглядывают новые трамвайные пути, протянувшиеся вдоль проспекта академика Сахарова. Все как будто бы на месте: рельсы, пассажирские перроны. А вот проводов словно и не бывало. Уникальная трамвайная линия без контактной сети - первая в России, где электротранспорт будет ездить на автономном ходу.

Длина уникальной беспроводной трамвайной линии свыше 2 километров. Это расстояние трамвай проходит на своей зарядке, как электробус. Причём, едет почти бесшумно. Пожалуй, так и выглядит будущее трамвая в больших городах, и для Москвы оно уже наступило.

В числе первых пассажиров нового уникального трамвайного маршрута - мэр Москвы Сергей Собянин. Проект контролировал лично, благодаря чему всю инфраструктуру удалось построить и подключить в рекордные сроки: всего за полгода.

"Чтобы запустить эту линию, пришлось создать новый тип трамваев, потому что здесь нет тяговых подстанций, и нужен был трамвай с автономным ходом. Такой трамвай тоже создан. Сегодня будет запущен. Это односекционный трамвай. Ну и до конца года будут запущены уже трехсекционные трамваи с автономным ходом, которые позволят пройти по центру города", - отметил Собянин.

Пока новые трамваи будут курсировать по центру столицы, делая удобнее поездки в двух десятках её районов. Однако уже скоро инновационные маршруты охватят весь город.

"С помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с площадью Трёх вокзалов. Ну и в дальнейшем до конца 25 года будет запущен один диаметральный маршрут 27 км и в 26 году ещё один диаметральный маршрут 30 км. То есть в Москве появляется маршруты, которые проходят через центр города", - сообщил Собянин.

На некоторых городских маршрутах уже появляются беспилотные трамваи. Первый в России беспилотный трамвай сам делает остановки, открывает двери, пропускает пешеходов и, конечно, соблюдает график движения. За время тестирования по улицам Москвы транспорт преодолел более 8 тысяч километров и ни разу не нарушил ПДД.

"До тридцатого года мы ставим себе задачу: две трети трамваев в Москве чтобы уже были беспилотными. Следующая задача - это беспилотное метро. В этом году мы тоже уже приступим к испытаниям первого беспилотного метропоезда", - отметил Собянин.

А пока активными темпами в московской подземке продолжают строить новые станции. По графику идут работы на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях. В планах ещё один грандиозный метромаршрут - в Сколково.

Современные, изящные, скоростные "Иволги 4.0" на станцию прибывают строго по расписанию одна за другой. Комфорт, доступный прежде лишь пассажирам платных экспрессов, в столице теперь для всех по цене поездке по карте "Тройка". Ещё одна из хороших новостей - в преддверии праздника: свой парк поездов обновили полностью все четыре Московских центральных диаметра.

Белоснежная арочная переправа, раскинувшаяся над Москвой-рекой между Шелепихинской набережной и парком "Фили", не просто мост. Это минус километры в пути для жителей северо-востока города. Это до минус миллиона автомобилей на Кутузовском проспекте и Третьем кольце. Это прямая транспортная доступность до строящегося Национального космического центра. Мост по пути к нему назвали символично - в честь легендарного ракетостроителя Сергея Королева. Внук ученого приехал на открытие и поблагодарил мэра за сохранение памяти о деде.

"Академик Королев, наш дедушка, он всю жизнь прожил в обстановке жесточайшей секретности. Его имя было практически известно только ближайшим соратникам. То, что есть в Москве улица Королева, то, что есть город Королев под Москвой, то, что сейчас открывается мост Королёва, это большая честь и большая радость для нашей семьи", - отметил Андрей Королев, внук академика Королева.

Вместе с мостом Академика Королева заработал и новый путепровод через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе. Это ещё плюс 6 километров дорог в копилку Москвы. В общей сумме ко дню города цифра получилась существенной.

"Должен сказать, что с 2010 года 1500 км улично-дорожной сети. И построено 65 процентов от всех существующих инженерных сооружений: это тоннели, мосты, эстакады. И вот только 4 хордовых магистрали, которые сегодня созданы заново. По ним машин проезжает больше, чем по МКАД", - рассказал Собянин.

Комплексный подход у столицы и в решении других значимых вопросов: будь то обновление поликлиник или завершившаяся недавно модернизация приёмных отделений больниц. В разгаре проект капитальной реконструкции школ. Первые 50 уже открылись после ремонта. IT-полигоны, интерактивное оборудование, комфортная среда. Внутри есть всё, чтобы учёба была в радость. А для практики и старта быстрой карьеры в распоряжении будущих специалистов десятки научных кластеров. Это и крупнейшая из площадок практической подготовки в индустриальном парке "Руднево". По масштабам не уступают и кластеры "Ломоносов" и "Образовательный" на Воробьевых горах.

"Хочу поблагодарить вас, коллеги из правительства Москвы. Очень много Москва делает для того, чтобы инновации в городе были на самом высоком уровне, чтобы они были конкурентоспособны даже в наше непростое время", - отметил премьер Михаил Мишустин.

Ещё один амбициозный проект Москвы на радость горожанам - возрождение исторических стадионов. Второе рождение после простоя переживает спортивный комплекс "Локомотив" в Люблине. "Домашним стадионом" для студентов и работников Бауманки и других любителей спорта после реконструкции стал обновлённый "Металлург". А ведь его и вовсе могло не быть. На участок претендовал частный инвестор - территорию могли забрать под застройку, однако вмешалось правительство Москвы. Весной во время осмотра нового кампуса университета с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы рассказал, как отстояли стадион.

Стоять горой за СВОих - для Москвы дело привычное. Для участников боевых действий в городе - передовая реабилитация и сложнейшие восстановительные операции.

Лучшая инфраструктура, лучшие сервисы, лучшее качество жизни и отдыха. По всем параметрам столица с каждым годом становится всё более привлекательной для желающих её покорить или хотя бы погостить здесь. Лучшие выставки, театральные постановки и нескончаемый круговорот фестивалей.

Едва отыграл Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", аналогов которому по масштабу и зрелищности нет во всём мире, на брусчатке Красной площади разворачиваются книжные прилавки. По соседству на Манежной площади один за другим сменяются гастрономические праздники. А на бульварах, в скверах и парках воцарилась "Территория будущего. Москва 2030". Здесь ещё до конца этих выходных можно заглянуть в будущее города и опробовать технологии, которые уже сегодня меняют жизнь в столице, делая её лучшим мегаполисом мира.