Мягкие и уютные: в России поощряют создание оригинальных игрушек

На этой неделе в Национальном центре "Россия" подвели итоги Всероссийского конкурса "Родная игрушка". Победители получили шанс воплотить свои идеи в жизнь: их работы вскоре появятся на прилавках магазинов и в детских садах и школах по всей России. Конкурс на самом деле очень нужный. И для государства, которому крайне важно, чтобы наши дети играли в игрушки, которые созданы и придуманы в России и воплощают в себе российские традиции, и для обычных людей - практически в каждой семье есть игрушки, которые хранятся с самого детства, а иногда и передаются из поколения в поколение. Кроме того, у русской игрушки - древняя и богатая история.

Когда на уютный дом семейства Штальбаум опускался зимний сумрак, начиналось волшебство. Только одному человеку под силу было утихомирить с десяток девчонок и мальчишек. Оживить деревянную куклу. И даже заставить медведя выкручивать элегантные балетные па.

"Щелкунчик" был написан Эрнстом Гофманом в начале 19 века, но с тех самых пор, на самом деле, мало что изменилось. Разве что современные Дроссельмейеры стали чуть менее загадочными. Но это, конечно, как посмотреть.

"Художник - иконописец и архитектор. У нас в Кузбассе в 7 храмах мои работы и иконы монументальные есть", - рассказала Елена Трушкина, участник конкурса "Родная игрушка".

И все эти мастера теперь делают игрушки в свободное от работы время. Радуя детей и совсем немного себя. Первые 40 лет детства для мальчиков, как известно, самые сложные.

Мягких и уютных прототипов в финал конкурса "Родная игрушка" вышло почти 60. Отбирали среди 28 тысяч заявок из всех регионов нашей страны. Победителям конкурса помогут запустить серийное производство игрушек. Воплотив в жизнь чью-то заветную мечту.

"Я точно могу сказать, что, проходя мимо, я завис у набора юного химика. Потому что в детстве о таком мечтал, но купить мне его не могли", - рассказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России.

"Я вам скажу, откуда появилось это название. Это название появилось, когда я заходила в магазин детской игрушки и мне про каждую хотелось сказать - "Ну, что-ж ты как не родная" Вот не родная", - говорит Елена Ямпольская, советник президента России.

Одни Киси-миси, Хагги-вагги, другие непроизносимые названия, и вершина творчества современных игрушечных дел мастеров - зубастый монстр Лабубу! Который ну очень уж полюбился взрослым.

"Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру. Я к чему этот пример, ну матрешками нашими уже не удивишь! Ну где наши? Вот такие продвинутые новые креативные товары?" – задается вопросом Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Хотя, быть может, наоборот – старая-добрая, но всегда актуальная классика. Добро пожаловать в детство.

Начиная с 1932 года, в Сергиевом Посаде (тогда Загорск) решали ни много ни мало - задачу государственной важности. Ведь игрушка – не просто кусок пластика или плюша, а важный инструмент становления личности.

"Учиться взаимодействовать с миром. Учиться заботится о ком-то. Игрушка может являться утешителем для ребенка, развивающим материалом. Ребенок может анализировать, сопоставлять что-то, беседовать с игрушкой. Выстраивать какие-то сюжетно-ролевые игры. То есть игрушка, по сути, незаменимый такой объект в руках ребенка", - пояснила Наталья Наумова, детский психолог.

А еще – социальный феномен! Как, например, объяснить советским детям, что в 1957 на Всемирный фестиваль молодежи приедут самые разные гости. Всё просто…при помощи кукол. Страна менялась, а вместе с ней и игрушки. По ним ведь и историю как по учебникам изучать можно. Вот юные герои Великой Отечественной. А это – покорители космоса. Что примечательно - всё со смыслом! Никаких монстров или длинноногих женщин с выдающимися достоинствами.

В этом, по сути, и есть основная задача игрушки - обучение, развитие социальных навыков - вроде общения и заботы о близком. Проигрывание разных жизненных ситуаций.

Ведь если убрать все технологические и маркетинговые излишества, получается, что дети тысячелетия назад тоже собирали что-то вроде конструктора. Все девочки играли в куклы. Ну или почти все.

Однако мимо такой красавицы пройти сложно – ритуальные славянские куклы мотанки, символизирующие защиту и плодородие. Или вот красавки – по названию деревни в Орловской области. Были еще фигурки, наподобие солдатиков – развивающие тактическое мышление. Мелодичные свистульки – для эстетов. Эту лошадку нашли во время раскопок на одном из московских подворий. То ли 17, а, быть может, 16 век – спорят археологи. Словом, у российской игрушки богатое прошлое.

Всё новое это – хорошо забытое старое! Принцип, который подходит и для игрушек. Как часто мы слышим фразу – "играть в бирюльки". То есть заниматься чем-то несерьезным. А вы, ради интереса, сами попробуйте! Игра зародилась еще в 18 веке. Нужно на спор крючками вытащить бирюльку, не задев соседние. Ошибся - и ход переходит к следующему игроку. Тактика, сосредоточенность и главное – развитие мелкой моторики. Неудивительно, что в наши дни бирюльки - один из самых популярных товаров в разделе игрушки на маркетплейсах.

Как, в принципе, все развивающие игрушки. Родители стали прогрессивными. А детям уже недостаточно обычных Миш и Тань. Прогресс, однако, принес и позитивные перемены – например, аллергикам можно заводить вот таких робопсов. Хотя, конечно, даже с обычной варежкой из трогательного советского мультфильма такой пёс не идет ни в какое сравнение.

"Наверное, современное – менее качественное. Их слишком много и уже теряется смысл, ценность. Главное, что ценность. Все мы помним в детстве практически каждую игрушку. Сейчас у детей большая гора, они 5 минут поиграют, и не интересно. А раньше мы ценили игрушку. Они были для нас важны, в них был какой-то смысл", - отметил Александр Гордеев, участник конкурса "Родная игрушка".

Есть он и сейчас, подчеркивают психологи. Просто мир поменялся. Течение времени ускорилось, а информационного шума вокруг стало больше. Теперь даже у зубастых монстров есть своя важная миссия.

"Идеальное - это то, что, по сути, не существует. Здесь очень важно смотреть по ребенку. Что для ребенка важно сегодня. Сегодня, например, ребенок боится чего-то и ему хочется какую-то страшную игрушку, чтобы пересилить себя и с этой игрушкой провести ночь и посмотреть, какой он сильный и смелый", - говорит Наталья Наумова.

В общем, есть в этих пластиковых, лохматых и даже роботизированных вещах какая-то магия. Не зря ведь и космонавты с собой на околоземную орбиту игрушки берут, официально в качестве индикатора невесомости. Ну а скольким нашим бойцам в зоне СВО неизвестный науке зверь Чебурашка напоминает о доме, где их любят и ждут. То есть о том, что так важно каждому человеку независимо от возраста.