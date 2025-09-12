Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка находится под стражей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, мужчина был задержан 11 сентября около 23:00 по местному времени в штате Юта. Как сказал американский лидер телеканалу Fox News, администрация работала с местной полицией и губернатором штата, все проделали отличную работу. Расследование продолжается, приводит слова президента Washington Post.

Близкий соратник Трампа и друг вице-президента Джей Ди Вэнса Чарли Кирк был убит в среду. Выстрел прозвучал во время выступления активиста перед большой толпой в университете долины Юта, примерно в 35 милях к югу от Солт-Лейк-Сити. Ожидается, что власти штата проведут пресс-конференцию в 7 часов утра по местному времени.

Также стало известно, что задержанный признался своему отцу в том, что именно он был стрелком. Об этом в пятницу сообщает телекомпания CNN со ссылкой на два информированных источника.