Кажется, каждую свободную минуту они готовы петь. Вот и в ожидании жеребьёвки - одного из самых волнительных этапов конкурса - музыканты не теряют времени даром. Кулуары наполняются голосами. От госпела и афропопа до джазовых импровизаций на сербском и традиционных латиноамериканских ритмов.

У себя на родине каждый из них - звезда. И участие Интервидении не только огромная честь, но и большая ответственность. Потому настрой рабочий, культурная программа - только в уме.

Слободан Тркуля - легенда современной балканской сцены. Творит в жанре этно-фьюжн, вдохновляется сербским фольклором. Готовится к выступлению AY YOLA. Башкирская группа, не так давно башкиры, сразившие весь мир своим хитом, пришли поддержать коллег по цеху. И вот они уже на сцене. Предваряют церемонию. К процессу жеребьёвки подошли творчески. Участники по очереди подходили к огромному самовару, наливали в кружку кипяток. Под воздействием температуры на чашке проступали цифры.

В международном музыкальном конкурсе " Интервидение" принимают участие 23 страны. Россию на конкурсе представит SHAMAN с песней "Прямо по сердцу". Он по результатам жеребьевки выступит 9-м. Завершающей станет песня представителя Индии Рухана Малика. Церемония, по словам участников, прошла эмоционально.

Финал - через неделю. Исполнители из разных уголков мира поборются не только за внушительный денежный приз, но и за возможность стать звездой планетарного масштаба.