Что происходит с 92-летней Татьяной Дорониной: даже подруга не навещает

Татьяна Доронина последние три года живет в Геронтологическом центре. Ухаживают за 92-летней актрисой шесть медсестер.

Условия в центре похожи на санаторий. Президенту МХАТ им. Горького оказывают необходимую медпомощь, делают массаж. При желании она может посещать библиотеку, музыкальный салон, киноконцертный зал и даже бильярдную. В паре шагов от центра — Тропаревский парк и родник. На территории имеются различные клубы и студии, живущие в центре пожилые люди могут участвовать в творческих выставках, концертах, для них проводят экскурсии.

Дорониной разрешили взять с собой двух кошек. Любимицы скрашивают жизнь режиссера, дарят ей положительные эмоции.

Подруга Татьяны Васильевны, актриса Лидия Матасова рассказала, что Доронина общается лишь с ограниченным кругом близких людей, практически перестала отвечать на телефонные звонки. При этом Матасова отметила, что сама больше не навещает приятельницу, да и делиться подробностями о жизни Дорониной актриса отказалась.

"Нет, я не езжу. Не буду я никакое интервью давать, вы уж меня простите. Все нормально у Татьяны Васильевны! Есть группа людей, с которыми она общается. Я не буду больше ничего говорить, потому что не хочу", — заявила она "Телепрограмме.pro".