У Трампа лопнуло терпение

Терпение президента США в отношении российского лидера Владимира Путина быстро кончается. Об этом Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News. Трамп добавил, что терпение заканчивается быстро.

Американский лидер заявил, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России. По словам Трампа, они могут затронуть нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.

Трамп ранее заявил, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине. Хозяин Белого дома отметил: другие конфликты, которые ему удалось разрешить, казались сложнее.