Татьяна Буланова не смолчала после обидных слов Пугачевой: вот что певица ответила Примадонне

Алла Пугачева в большом интервью иноагенту Екатерине Гордеевой посетовала на жизнь в эмиграции, вспомнила, как покинула Россию и прошлась по коллегам. Высказалась Примадонна о SHAMANе, отметив, что певец не на то тратит свой талант, восхитилась Надеждой Кадышевой и дала совет Татьяне Булановой.

Исполнительница хита "Ясный мой свет" переживает новый виток популярности, молодежь полюбила "энергосберегающую" подтанцовку Булановой. Пугачева тоже восхитилась хореографией и обратилась к артистке с советом.

"Таня, не убирай этих танцоров. Это настолько оригинально, настолько неожиданно, непрофессионально, но это как будто вышли из зала люди и тебе подтанцовывают. В этом есть такая фишка. Она не выбрасывает этих людей, понимаешь? Потому что они с ней были все вместе. Своих не бросаем", — заявила Примадонна.

Буланова отреагировала на столь странный комплимент и совет. Певица не считает, что в ее команде работают "непрофессионально". Артистка сразу отметила, что избавляться от своих коллег она не собирается.

"Да я в принципе, и не собиралась никого убирать! Сейчас столько работы, что вообще не до этой шумихи. Наш гастрольный график забился еще год назад", — рассказала Буланова.

При этом исполнительница подчеркнула, что никогда близко не общалась с Аллой Борисовной, и уж тем более не претендовала на ее нишу. "Это место заняла Надежда Кадышева! Я не скромничаю, у меня свое место. И вообще у нас в стране много прекрасных и ярких артистов!" — поделилась мнением певица в беседе со "СтарХитом".