Самая засушливая за полтора века осень началась в Москве

Самое засушливое начало осени за полтора века наблюдается в Москве. Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за 146 лет регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1 января 1879 года, в столице ни разу не наблюдалось полного отсутствия осадков за первую половину сентября.

Такого, по словам синоптика, не было никогда. Тишковец напомнил, что последний раз осадки в столице прошли две недели назад, 29 августа. В прошлом году сентябрь был рекордно теплым. Слабый дождь прошел 12 сентября.

Метеорологи ожидают, что этой осенью дожди придут в столицу раньше, чем прошлой. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание после 17 сентября. А днем 18 сентября температура опустится до плюс 14-16 градусов.