Гузеева удивилась, увидев растущего копией Киркорова сына Стоцкой

Певица Анастасия Стоцкая растит сына и дочь, которых родила от ресторатора Сергея Абгаряна. Но в Сети, каждый раз, когда артистка публикует фотографии наследников, народ удивляется, как же дети Стоцкой похожи на Филиппа Киркорова.

Несколько лет назад даже ходил слух, что у звезд был роман. Якобы Алла Пугачева безумно ревновала Киркорова к Стоцкой. Эти сплетни еще больше подогревают интерес аудитории к внешности наследника Анастасии.

Но как бы не хотелось народу, и сын, и дочь артистки были рождены в браке с Абгаряном. И он точно отец детей певицы. Ведь Стоцкая сотрудничала с поп-королем до того, как встретила Абгаряна. По датам роман с Киркоровым и рождение первенца Анастасии совершенно не сходятся.

Более того, несколько лет назад Стоцкая, устав от пересудов, даже прокомментировала эти слухи. Тогда певица сказала, что ей "смешно" слышать разговоры о том, что Киркоров отец ее наследников. Внешнее сходство певица не отрицает и отмечает, что сама этому удивляется. "Мы сами поражаемся, мы удивляемся: как так, что они действительно так похожи?" — заявляла Стоцкая.

Но народ не остановить. Певица решила показать, как вырос ее 14-летний сын и разместила на своей странице в соцсети фото мальчика. Александр уже выше мамы. На снимке юноша предстал в темных очках, но даже так сходство с поп-королем просматривается. Поклонники Стоцкой тут же снова стали писать в комментариях про Филиппа.

На пост артистки отреагировала и Лариса Гузеева. Ведущую программы "Давай поженимся!" больше впечатлило, как изменился Александр. "Когда успел так вырасти?" — удивилась актриса. Анастасия ответила на комментарий Ларисы смайлом, обозначающим, что она и сама не знает, как так вышло.