Зеленский сравнил мощность Келлога и систем Patriot

Владимир Зеленский назвал спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога мощным оружием. По словам украинского лидера, Келлог - гораздо более мощная система противовоздушной обороны, чем системы Patriot, стоящие на вооружении Киева.

Слова Зеленского приводит в Telegram издание "Страна.ua". Глава киевского режима заявил, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Когда Келлог в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться, сказал украинский лидер, в шутку попросив спецпосланника Трампа посетить и другие украинские города.

Ранее Зеленский заявил о бесполезности систем ПВО Patriot против дронов "Герань". Он отметил, что США способны производить в месяц не более 60 ракет - в то время как Россия ежедневно наносит по Украине удары с использованием более 800 дронов.