МИД Украины назвал дату прибытия польских военных

В Киеве назвали дату прибытия польских военных на Украину. По информации главы украинского министерства иностранных дел Андрея Сибиги, подразделение из Польши ожидают 18 сентября.

Сибига объяснил и цель визита польских военнослужащих. По словам украинского министра, Киев ожидает прибытия делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с военнослужащими ВСУ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что украинские военные научат польских солдат сбивать дроны. Тренировки будут проходить на украинской территории.