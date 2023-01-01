Как выглядит могила Алексея Янина, которого тайно похоронили на Ваганьковском кладбище: подойти близко не получится

Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние недели 40-летний артист провел в реанимации без сознания.

Звезда сериала "Клуб" с 2015 года был парализован. В 32 года Алексей был на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был поражен.

Близкие всеми силами старались вернуть актера к полноценной жизни. Но, когда Янин начал вставать с инвалидного кресла, случился еще один инсульт. Актера снова ввел в кому, из которой он уже не вышел.

Семья не стала устраивать пышных похорон. Тайное прощание со звездой сериалов прошло в храме при Ваганьковском кладбище. В тот день мама знаменитости тихо плакала, а жена Дарья Клюшникова утешала 11-летнего сына Андрея.

Похоронили Янина на одном из старейших и престижнейших некрополей столиц — Ваганьковском кладбище, недалеко от могилы Сергея Есенина. Но из-за того, что погост очень старый, добраться до могилы артиста довольно трудно. Он нашел покой в семейной могиле, в глубине 14-го участка. Поклонникам, решившим принести цветы Алексею, лучше выбирать сухую погоду, ведь придется пробираться через несколько рядов оградок.

При этом последнее пристанище актера выглядит очень ухоженным. На кладбище уже поставили скромный памятник — черную могильную плиту, на которую нанесли портрет Янина. Рядом в вазонах искусственные цветы. Семья явно не забывает Алексея.

Напомним, Алексей Янин стал известен благодаря сериалам "Сильнее судьбы", "Опережая выстрел", "Ветреная женщина", "Клуб", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Его называли одним из самых красивых российских актеров.