В России стартовал второй день местных выборов

В России стартовал второй день голосования. В 81-м регионе страны выбирают представителей региональной и муниципальной властей.

Губернаторов избирают в двадцати регионах, в 11-ти - законодательные собрания, а в 25-ти административных центрах - городские думы. В общей сложности свой голос смогут отдать 55 миллионов граждан.

Центризбирком отметил активность населения в первый день голосования. Глава ЦИКа Элла Памфилова отдельно обратила внимание на участие в выборах ветеранов СВО. Впереди основной день голосования – воскресенье, 14 сентября, сообщает "ТВ Центр".